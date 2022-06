Es klingt verlockend und ist ein großes Experiment: Neun Euro zahlen und in der ganzen Region, ja sogar bundesweit, im öffentlichen Nahverkehr unterwegs zu sein. Seit 1. Juni gilt das Neun-Euro-Ticket. Und schon im Vorfeld sind deutschlandweit Millionen von Tickets verkauft worden.

Doch sorgt das nicht automatisch für vollere Busse? Und was sagen die Fahrgäste zu dem günstigen Angebot? Lassen sie in Villingen-Schwenningen nur deswegen ihr Auto stehen? Oder sind sie auch sonst mit Bus und Bahn unterwegs?

Der SÜDKURIER hat sich am Bahnhof in Villingen einmal umgehört.

Bernd Schellhammer, 66 Jahre: Der Tester

Dauerhaft werde ich nicht auf den Bus umsteigen. Aber natürlich habe ich das Neun-Euro Ticket und das gerade einmal getestet. Ich bin von Schwenningen nach Villingen gefahren, in zehn Minuten, das ging richtig schnell. Voll war der Bus auch nicht. Also eigentlich war das eine sehr angenehme Erfahrung.

Bernd Schellhammer vor dem Bahnhof in Villingen. | Bild: Daniela Biehl

Ich werde noch ein bisschen in Villingen bummeln und dann zurückfahren. Aber dauerhaft wäre das Neun-Euro Ticket für mich nichts. Ich müsste von meiner Wohnung in Schwenningen erst 20 Minuten bis zur Bushaltestelle laufen. Im Alltag nimmt man dann doch lieber das Auto. Gerade wenn es schnell gehen muss.

Amalia Felde, 73 Jahre: Die kleine Reise zum Bodensee

Das Neun-Euro Ticket ist ein Geschenk! Ich habe zwar ein Senioren-Ticket, fahre also regelmäßig Bus. Aber da ist die Strecke, die man fahren kann, begrenzt. Und in meinem Alter kommt man dann über die Stadtgrenzen kaum raus. Denn: Das muss man sich auch leisten können.

Heute Morgen bin ich also gleich los an den Bodensee – was Schönes sehen. Ich kann nicht mehr so gut laufen, also große Strecken quer durch Deutschland wären nichts für mich. Aber so: Hier in Villingen einstiegen, in Konstanz aussteigen. Direkt hinter dem Bahnhof in Konstanz den See genießen, wieder zurückfahren – das war wirklich ein Highlight.

Ein so günstiges Ticket sollte es öfter geben.

Roland Geißler, 45 Jahre: Alles wie immer

Man hatte es anders erwartet, aber besonders voll war es im Bus und auch in der Bahn heute nicht. Ich bin vorhin von Furtwangen nach Triberg und dann nach Villingen gefahren. So als kleine Rundfahrt – und eigentlich war alles wie immer.

Roland Geißler hat eine kleine Rundfahrt gemacht. | Bild: Daniela Biehl

Das Neun-Euro Ticket finde ich an sich übrigens super. Sonst fahre ich ganz normal mit dem Monatsticket – aber das animiert jetzt sogar zu kleinen Erkundungstouren. Ich bin aber skeptisch, ob uns nach dem Auslaufen der drei Monate nicht eine böse Überraschung droht. Irgendwer, also wir, die Steuerzahler, müssen das Neun-Euro Ticket ja auch bezahlen.

Elena Ziebarth, 79 Jahre: Wird in den nächsten Monaten einiges sparen

Das Neun-Euro Ticket ist wirklich eine gute Sache. Ich fahre öfter mit dem Bus, aber der ist für eine Rentnerin wie mich hier schon teuer. Fünf Euro von Schwenningen nach Villingen und zurück. In Freiburg sind die Preise zum Beispiel deutlich günstiger. In den kommenden drei Monaten werde ich also wohl einiges sparen.

Elena Ziebarth am Bahnhof in Villingen. | Bild: Daniela Biehl

Und zumindest heute war es auch nicht einmal voll im Bus.