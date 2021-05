Seit Montag dürfen Wirte im Schwarzwald-Baar-Kreis wieder Gäste vor Ort begrüßen. Dennoch bieten einige auch weiterhin nur Getränke und Speisen zum Mitnehmen an. Warum das so ist, wer schon auf hat und wer das bald plant? Der SÜDKURIER hat in der Villinger Innenstadt nachgefragt.

Trotz passender Inzidenz öffnen nicht alle Gastwirte in Villingen ihre Cafés und Restaurants. Andere dagegen schon.| Bild: Matthias Jundt