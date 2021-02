Erstimpfung in St. Lioba und Heilig Geist Spital. Die Geschäftsführer erläutern, warum weiterhin Vorsicht geboten ist und Schutzmaßnahmen vorerst weiter bestehen bleiben

Villingen-Schwenningen – In den Altenheimen im Landkreis laufen derzeit die Impfungen. Gestern wurden die Bewohner im Heilig Geist Spital am Warenbach geimpft. Im Heim St. Lioba, das in der Trägerschaft des Caritasverbandes steht, fand die