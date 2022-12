Renato Camilli ist tot. Er starb jetzt 76-jährig nach langer Krankheit. Seine Frau, drei Söhne, zahlreiche Enkelkinder und unzählige Freunde und Gäste begleiteten ihn einen Tag vor Heiligabend auf seinem letzten Weg.

Als 15-Jähriger kam er mit seiner Mutter als Gastarbeiterkind 1961 in Villingen an. Im Stadtteil Steppach hinterlässt er heute ein 1979 gegründetes und bis heute sehr bekanntes und florierendes Ristorante, das unter seiner Regie mit viel Liebe zu den Gästen betrieben wurde.

So kennen viele Villinger Renato Camilli. Das Foto aus dem Jahr 2008 zeigt ihn an der Seite seiner Ehefrau Annegret in der ursprünglichen Küche des Restaurants. | Bild: Schubert, Marga

Camilli kam aus einer der schönsten Regionen Italiens nach Villingen. Als jüngster von fünf Brüdern begann der Umbrier in Italien eine Lehre als Schreiner. Diese Ausbildung konnte er in Villingen bei der Firma Neugart fortsetzen.

Das Steppach wurde wie Villingen zu seiner neuen Heimat. Schwere Monate erlebte er nach dem frühen Tod seiner Mutter. Er selbst war 16 Jahre jung und allein in Villingen. Die Arbeit hielt ihn aufrecht, brachte ihn voran.

Er war in Villingen auch Fußballer

Drei Söhne wurden dem Ehepaar Camilli geschenkt: Sandro, Marcel und Adriano. Renato Camilli pflegte seine Leidenschaft für den Fußball im Schwarzwald ganz bodenständig: Beim Stadtteilclub SV Steppach spielte er Fußball.

Sein Sohn Sandro Camilli erinnert sich: „Mein Papa bekochte uns immer schon mit besonderer Leidenschaft.“ Seine Mutter habe Renato im Geburtsort Casteltodino die vielen besonderen Rezepte der Cucina Povera beigebracht. Arme Küche heißt das nur wörtlich übersetzt, es ist tatsächlich viel mehr: Umbrier kochen so mit wenigen Zutaten. Lammspieß, Wirsing mit Schweinefleisch, Nudeln mit Pilzen, Lasagne, Huhn auf Jägerart oder Gnocchi mit Innereien der Ente.

Das Restaurant von Renato Camilli wird heute von der Familie Moretti geführt. Die Adresse an der Sperberstraße ist gut besucht wie eh und je. | Bild: Trippl, Norbert

„Mein Vater war stets präzise und streng bei seiner Arbeit“, erinnert sich Sandro Camilli. Italienisches Heissblut? „Es flog schon mal ein Hammer in der Werkstatt“, räumt sein Sohn heute ein. Frühere Stammgäste wissen: In der Küche war es nicht immer leise.

Familiengeschichte Renato Camillis Frau Annemarie, geborene Schifferdecker, lernte er am Kiosk unweit der Sperberstraße kennen. Sie war zu jener Zeit die Betreiberin des später abgerissenen Kiosks. Ihr Urgroßvater war der bekannte Villinger Bürger Wilhelm Schifferdecker aus dem Germanswald in Villingen. Der Sozialdemokrat, der in der NS-Zeit verfolgt wurde, stieg später zum ersten Polizeipräsidenten Villingens auf. Das Haus Schifferdecker steht heute noch an der Germanstraße. Es ist eines der ältesten noch erhaltenen Häuser im heutigen Kurgebiet, schildert Sandro Camilli Villinger Historie. (tri)

Jedoch: Wer als Gast bei den Camillis speiste, der lernte einen meist milde lächelnden Bilderbuch-Italiener kennen, der über den Dingen zu stehen schien.

Das war vor allem so, als sein Sohn das Restaurant grundlegend erneuerte und auch die darüberliegenden Wohnbereiche der Familie sanierte.

Für den Papa bereitete der deutschlandweit agierende Ökonom und Immobilenentwickler Sandro Camilli 2013 das hart erarbeitete Villinger Haus für eine neue Ära auf.

Renato Camilli kochte noch lange in der schicken, neuen Küche mit, unterstützt von einem Team, das Sandro Camilli dem Papa mit viel Liebe zur Seite gestellt hatte.

Seine schönen italienischen Wurzeln

Renato Camilli spielte in Villingen gerne eine Partie Briscola, ein italienisches Kartenspiel. Dabei lernte er auch immer besser den Villinger Dialekt, den er mit italienischen Begriffen nachzuwürzen wusste. Lange hielt es ihn aber nicht bei solchen Runden, Renato Camilli schaffte meist für seine Familie.

Die Küchen-Karriere der Camillis wäre in Villingen beinahe gescheitert. Der Gemeinderat hatte etwas dagegen. Nicht aber das Steppach, das sich über die Kunde, ein Restaurant im Stadtbezirk zu bekommen, riesig freute und schlichtweg nicht mehr zu stoppen war: Die Steppacher sammelten Unterschriften, der Pfarrer setzte sich genauso ein wie der damalige Oberbürgermeister Gerhard Gebauer. Gegen alle Widerstände setzte sich das Steppach für die Camillis durch. Eine Ära begann im großen Miteinander.

Der Name bleibt im Sprachgebrauch

Mit Renato Camillis endgültigem Rückzug wurde das Restaurant 2017 an die Familie Moretti übertragen. Der Name Camilli ist in Villingen immer noch im alltäglichen Sprachgebrauch. Manchmal sitzt Sandro Camilli heute noch früh gegen Mittag auf ein Primi an der Sperberstraße.

Manche Stammgäste staunen über die Ähnlichkeit der Gesichtszüge von Vater und Sohn. Sohn Sandro kennt auch heute noch fast alle Gäste. Der besondere Geist des Familiären dieses Hauses – er scheint erhalten zu bleiben.