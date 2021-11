Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Schon dreimal um die Welt: Positive Bilanz für Zeus-Elektroscooter in VS bislang – doch die Zukunft des irischen Unternehmens in der Doppelstadt ist ungewiss

In der Villinger Innenstadt sind sie kaum zu übersehen und Spaziergänger begegnen ihnen auch mal in Unterführungen oder entlang von Gehwegen: die elektrischen Roller der Firma Zeus. Seit März können die Scooter in VS ausgeliehen werden. Noch aber befinden sich Betreiber und Stadt in einer Testphase. Wie lief es bislang? Wie viele Kilometer wurden schon zurückgelegt? Und bleiben die Zeus-Roller nun dauerhaft in der Doppelstadt?