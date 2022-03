Villingen-Schwenningen vor 51 Minuten

Nelly Meckes ist begeisterte Schwimmerin: Um Sport dreht sich auch ihr Einsatz im Jugendgemeinderat

Die Schülerin ist neu in dem Nachwuchsgremium der Stadt Villingen-Schwenningen. Sie berichtet über ihre Motivation und ihre ersten Erfahrungen. So sind die ersten Schritte in der Politik.