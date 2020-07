Manchmal muss man einfach seinem Herzen folgen, neue Wege gehen und sich einen Traum erfüllen. Tobias Leber aus Villingen hängt seinen Beruf als Industriekaufmann an den Nagel und macht sich als Fußball-Dienstleister selbstständig – Corona zum Trotz. Der ausgebildete Fußballtrainer will mit Veranstaltungen,

Manchmal muss man einfach seinem Herzen folgen, neue Wege gehen und sich einen Traum erfüllen. Tobias Leber aus Villingen hängt seinen Beruf als Industriekaufmann an den Nagel und macht sich als Fußball-Dienstleister selbstständig – Corona zum Trotz. Der ausgebildete Fußballtrainer will mit Veranstaltungen, Fereincamps und Fußballschule durchstarten.

VS-Villingen – „Ich wollte etwas machen, was mich wirklich erfüllt“, erzählt der 38-Jährige am Rande des Weilersbacher Sportplatzes, seinen Blick voller Zuversicht in Richtung Spielfeld gerichtet. Genau hier will er bald in die