Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Mann beißt Polizisten: Richter sagt dem Angeklagten, er soll seine Medikamente nehmen

Am Landgericht muss sich ein 68-Jähriger verantworten. Er hatte einem Polizisten in die Hand gebissen. Die Tat geschieht nicht aus Wut. Der Mann leidet unter schizophrenen Psychosen. Was das für das Urteil bedeutet.