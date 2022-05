Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

In der Stadt gibt es in vier Jahren über 600 Schüler mehr: Wo werden sie unterrichtet?

Villingen-Schwenningen rechnet mit Anstieg der Schülerzahlen in den nächsten Jahren. Doch nur in einem Fall wird an einen Neubau gedacht. Über umstrittene Schließung von Dorfschulen wird später entschieden.