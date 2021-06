Wegen der Großbaustelle am Friedrichspark nutzen Schulkinder derzeit vermehrt den Zebrastreifen an der Vöhrenbacher Straße. Hier scheint es viele Autofahrer nicht zu interessieren, dass sie anhalten müssen.

Wenn ihr Sohn Moritz morgens das Haus im Wohngebiet Welvert in Richtung Südstadtschule verlässt, hat Michaela Eckert kein gutes Gefühl. Der Grund: Wegen der Großbaustelle am Friedrichspark muss man einen Umweg gehen, um an die Fußgängerampel beim