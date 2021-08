Villingen-Schwenningen vor 12 Minuten

Der feuchte Sommer sorgt für eine reiche Pilzernte: Experte Edgar Riehle nennt die Gründe und gibt Tipps fürs Sammeln

Der feuchte Sommer in VS hat hat sicher nicht alle Menschen gefreut. Pilzsammler allerdings schon. Denn: Der viele Regen ist gut für das Wachstum von Pfifferling und Co.