Drei Dorfschulen sollen geschlossen werden, eine von ihnen ist Weilersbach. Der Schulleiter begrüßt das, der OB beschwichtigt und die Weilersbacher zeigen deutlich, was sie von den Plänen halten.

Etwa 200 Personen, Kinder, Schüler und Erwachsene, demonstrierten am Samstag in Weilersbach gegen die möglicherweise drohende Schließung ihrer Schule. In Redebeiträgen der Ortsvorsitzende und vom Schulförderverein forderten diese klar den Erhalt