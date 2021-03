VS-Villingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Das Tübinger Testmodell für die Innenstadt? Was sagen Kinobetreiber, Einzelhändler und Gastronomen aus Villingen?

Nur kurz währte die Freude, dann mussten Einzelhändler in Villingen auch schon wieder schließen. Seit einigen Tagen ist das Shopping nun wieder nur per Click & Meet möglich. In Tübingen sieht das anders aus. Dort können sich Bürger freitesten lassen. Ein Modell, das auch Oberbürgermeister Jürgen Roth für VS will. Und was sagen die – möglicherweise – Betroffenen?