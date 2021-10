Was wird aus dem historischen Passions-Gemälde, dass die Fassade des Villinger Riettores auf der stadtzugewandten Seite ziert? Nach Ansicht von Bürgern kann allerdings inzwischen von Zierde keine Rede mehr sein.

Wenn Gerhard Holz das Passions-Gemälde am Villinger Riettor betrachtet, ist er alles andere als glücklich: „Leider ist dieses Bild wie vieles in unserer Stadt in bemitleidenswertem Zustand und droht zu verschwinden. Die Farben sind verblasst