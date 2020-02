VS-Villingen vor 1 Stunde

Wegen Coronavirus: Villinger Firma Seliger Licht- und Wassertechnik erhält derzeit keine Ware aus China – einen Engpass gibt es dennoch nicht

2962 Menschen sind bislang am Coronavirus verstorben, 2718 davon in China (Stand: 26. Februar). Seliger Licht- und Wassertechnik aus Villingen lässt schon seit Jahrzehnten in Fernost produzieren. Wie wirkt sich das Virus auf die Arbeit der Firma aus? Droht der Lieferengpass? Und warum sind auch Telefonkonferenzen verboten?