Villingen-Schwenningen vor 12 Stunden

Nach langem Leerstand:Kultkneipe Kastanie macht wieder auf

Rund ein Jahr lang war das Gasthaus „Kastanie“ in der Goldgrubengasse geschlossen. Jetzt will der Gastronom Markus Stoll (51), der in Schwenningen die Stadiongaststätte „Eisbär“ an der Helios-Arena betreibt, die Villinger Kultkneipe wieder beleben.