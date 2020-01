Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Kritik an neuen Busfahrplänen: Senioren in betreutem Wohnen vermissen ihre Haltestelle

Mit dem Fahrplanwechsel am 1. Januar hat sich am städtischen Busverkehr einiges geändert. Nicht überall stoßen die neuen Fahrpläne, die mehr Komfort und vor allem mehr Verbindungen bringen sollen, auf Gegenliebe. Die Stadt will Anregungen und Kritikpunkte sammeln und nachbessern.