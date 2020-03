Fast 50 Jahre lang war Agnes Asal im Haushalt von Pfarrer Kurt Müller tätig. Mit dem SÜDKURIER spricht sie über schöne Erinnerungen an die Zeit und über ihre Trauer.

Am 1. Mai wären es 50 Jahre geworden, in denen Agnes Asal, die heute ihren 85. Geburtstag feiert, ihr Leben mit und für den langjährigen, im Herzen der Villinger Bürger tief verwurzelten Münsterpfarrer und Alt-Dekan Kurt Müller in seinem