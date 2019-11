Ein besonderer Arbeitgeber: Die Firma Eisenmann-Druckguss mit 220 Mitarbeitern in Villingen. Die Zukunft hat bereits begonnen: Viele Guss-Produkte werden bereits für E-Autos angefertigt

Sie ist die einzige Metallgießerei in Villingen-Schwenningen: Die Firma Eisenmann Druckguss, die an drei unterschiedlichen Standorten in Villingen produziert, stellt insofern eine Besonderheit unter den heimischen Unternehmen dar. Der SÜDKURIER