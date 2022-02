Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

600 gedenken in VS-Schwenningen still den Menschen in der Ukraine

Rund 600 Menschen versammelten sich am Sonntagnachmittag zu einer Gedenkveranstaltung auf dem Schwenninger Marktplatz, um still den Menschen zu gedenken, die in der Ukraine den schrecklichen Ereignissen ausgesetzt sind.