Das Barockensemble der Wiener Symphoniker tritt erneut am Samstag, 16. September, in der Wasserfallstadt auf. Thema: „Vivaldi trifft Bach“. Das qualitätsvolle Programm startet um 19.30 Uhr in der Triberger Wallfahrtskirche Maria in der Tanne.

Das 20-jährige Jubiläum kann gefeiert werden, denn seit 2003 gibt es mit Corona-Unterbrechung eine Reihe von Auftritten, die größtenteils auf CD gebannt wurden. „Ungewöhnliche Zufälle“, so Initiator Dolf Oebbecke, ermöglichten die Konzerte. Zum einen ein Tipp eines unbekannten Besuchers der Bregenzer Festspiele, zum anderen die Begeisterungsfähigkeit des Bürgermeisters sowie des katholischen Stadtpfarrers, die Aufnahmeleitung mit Dagmar Birwe und ein hingerissenes Publikum.

Im wahren Leben nie getroffen

Dirigent Christian Birnbaum wies auf das Motto des Abends hin, das mit „meets“, also Treffen, die virtuelle Begegnung zweier Musikgrößen hervorheben soll. Eine reale Begegnung zwischen Johann Sebastian Bach, der sich im mittel- und norddeutschen Raum bewegte, und dem Venezianer Antonio Vivaldi, der auch in Prag und Wien wirkte, gab es nicht. Der Eisenacher jedoch kannte Schöpfungen des Italieners und bearbeitete allein zehn Violinkonzerte neben Cembalo- und Orgelwerken. Daher sieht das Programm je zwei Werke der beiden Barockkomponisten vor, darunter Vivaldis Konzert für zwei Celli und Bachs Kantate „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“.

Die Stadt Köthen (Sachsen-Anhalt) ist Anknüpfungspunkt, wo Bach sein 3. Brandenburgisches Konzert komponierte und Carl Friedrich Abel geboren wurde, dessen G-Dur-Sinfonie den Abend eröffnet. Das g-Moll-Concerto von Baldassare Galuppi ergänzt das Programm. Freuen darf man sich auf das Oboenkonzert in a-Moll von Vivaldi, wobei der renommierte Paul Kaiser, geboren 1973 in Wien, den Solopart übernimmt.

Hochkarätig ist auch der Bariton Georg Lehner, der in Tokyo, New York City und Boston lehrte. Neben der Konzerttätigkeit unterrichtet er am Richard-Wagner-Konservatorium Wien. Zwei weitere hervorragende Solisten sind die Cellisten Michael Vogt und Andreas Pokorny. Letzterer ist schon ein alter Bekannter in Triberg, der bei den Wiener Symphonikern seit 1978 musiziert und sich immer wieder als solide Basis beweist. Vogler stammt aus Graz, studierte dort und in Paris und spielt auf einem Grancino-Violoncello von 1705.

Pfarrer Andreas Teurer unterstrich den geistlichen Charakter, der in der Kreuzstab-Kantate verdeutlicht wird und in der Musik seine eigene Sprache findet, die alle Menschen verstehen.

Dolf Oebbecke hob hervor, dass ein persönlicher Bezug zwischen Organisatoren, Publikum und Musikern entstand. Gelobt wurde die gute Verständigung des Teams, zu dem auch Benno Gasche gehört, der für die Gestaltung der Plakate und Programmhefte verantwortlich zeichnet.