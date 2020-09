von Hans-Jürgen Kommert

Die Landwirtschaft spielt auf dem Hilserhof im Gremmelsbacher Obertal noch immer eine wichtige Rolle. Doch stellt vor allem der Einfallsreichtum von Bernd Wernet und seiner Frau Barbara im Bereich Tourismus mittlerweile eine weitere Säule für das Familieneinkommen dar.

Speziell in Corona-Zeiten sind neue Ideen gefragt. So spielte jüngst die Städtle-Musik aus Triberg unter der Leitung von Hansjörg Hilser auf. Nicht nur für die Gäste war es eine willkommene Abwechslung – auch die durch Corona-Verordnungen gebeutelte Musikerseele durfte endlich mal wieder jubilieren.

Familiäre Bande

Wer sich aus dem Umfeld des Hofes rechtzeitig per E-Mail oder Telefon angemeldet hatte, durfte jetzt hinzukommen und sich an der Musik der Breg Brass Buebe um deren musikalischen Leiter Julian Brugger erfreuen. Auch zu dieser Gruppe pflegt der Hof gewisse Verhältnisse, ist Tubist Bernd Bruker doch Bruder der Hausherrin.

Den acht Bläsern plus dem Schlagzeuger Simon Kleiser dürfte der Auftritt mindestens genauso viel Spaß bereitet haben wie den vielen Gästen aus dem In- und Ausland und vielen Menschen aus der gesamten Raumschaft. Noch bis spät in den Abend hinein erklangen blasmusikalische Grüße und so mancher Gast traute sich, musikalische Wünsche zu äußern. Da die neun Musiker ein durchaus breit gestreutes Portfolio haben, konnten sie die Herzen der Zuhörer erreichen.