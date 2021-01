Taschendiebe haben am Donnerstag gegen 10 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Nußbacher Straße zugeschlagen. Die Diebe entwendeten aus einem Rucksack einer 76-Jährigen, den sie auf dem Rücken trug, eine Geldbörse mit Inhalt. Dabei erbeuteten sie Bargeld und eine EC-Karte der Geschädigten. Einen ähnliche Fall gab es bereits am Mittwoch im selben Geschäft.

Die Polizei warnt vor diesen Diebstählen, die immer wieder in oder vor Einkaufsmärkten stattfinden. Insbesondere wird davor gewarnt, die Geldbörse achtlos in einer Einkaufstasche zurückzulassen. Diese sollte immer gut versteckt am Körper getragen werden.