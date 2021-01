Triberg vor 5 Stunden

Keine Umzüge, keine Bälle – So wollen die Narren doch noch etwas Fasnet machen

Die Fasnet ist eröffnet. Doch der gewohnte Lauf ist auch in der Wasserfallstadt nicht umsetzbar: Es werden keine Veranstaltungen sowie Umzüge stattfinden. Die Narrenzunft Triberg hat sich jetzt überlegt, was umgesetzt werden kann, damit die Fasnet nicht in Vergessenheit gerät.