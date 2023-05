Der große Müllbehälter eines Restaurants an der Clemens-Maria-Hofbauer-Straße hat am Dienstagabend drei Autos demoliert. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. 1100 Liter soll der Behälter fassen können.

Der auf Rollen stehende Container wurde demnach am Dienstagabend um 20 Uhr vom Koch zur Abholung am Straßenrand abgestellt und mit einem Holzkeil gegen das Wegrollen gesichert. Allerdings sei die Bremse nicht verriegelt worden. Daraufhin machte sich der Riesen-Mülleimer gegen 21 Uhr selbstständig und rollte unkontrolliert die abschüssige Straße hinunter.

Der Abfallbehälter streifte nacheinander drei Autos – einen Audi, einen Opel Corsa und einen Fiat 500. Erst dann konnte er von einem Anwohner gestoppt werden, schreibt die Polizei. Dabei sei der Mann an einer Hand leicht verletzt worden. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.