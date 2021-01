Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags hat ein Dieb in Triberg bei einem Handtaschendiebstahl erbeutet. Der Täter schlug am Mittwoch gegen 13 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Nußbacher Straße zu.

So beschreibt die Polizei den Vorfall in einer Pressemitteilung: Eine 73-Jährige hängte ihre Einkaufstasche mit Geldbörse an ihren Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment entwendete ein Langfinger die Geldbörse aus der Handtasche, was die Geschädigte erst bemerkt habe, als sie an der Kasse zahlen wollte.

Die Polizei warnt immer wieder vor derartigen Diebstählen. Geldbörsen sollten niemals unbeaufsichtigt in Taschen an oder in Einkaufswagen deponiert werden. Den Dieben genüge schon ein kurzer Moment der Abgelenktheit oder Unaufmerksamkeit ihrer Opfer, um an das Bargeld oder EC-Karten zu gelangen.