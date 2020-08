von Hans-Jürgen Kommert

Es war nicht das gewohnte Fest, mit dem Schwimmmeister Lutz Lorbeer am Sonntag die Freibadsaison im Waldsportbad Triberg beendete. Es war auch bei Weitem nicht eine normale Badesaison. Trotz ergiebiger Regenfälle hatte das Waldsportbad auch am vergangenen Sonntag noch einmal bis 14 Uhr geöffnet. Erst am 2. Juli hatte das Waldsportbad coronabedingt die Saison eröffnet. An sechs Tagen musste Lorbeer bereits um 14 Uhr schließen. Noch einmal einen erstaunlich guten Besuch konnte das Bad am letzten Öffnungstag vermelden, allerdings kamen diesmal alle Besucher ausschließlich zum Schwimmen. lediglich eine ältere Frau kam nur, um für die laufende Saison Abschied zu nehmen.

Die etwa 20 Schwimmer waren jedoch der Meinung, dass das Wasser von oben halb so schlimm sei, wenn sie im Becken sowieso schon rundum nass sind. Und die Wassertemperatur war deutlich höher als die der Luft. Nebelschwaden über der Wasserfläche bewiesen das eindeutig.

Nachdem am Montag im Bad Ruhe eingekehrt ist, wird Lorbeer zunächst die Zeit zum Urlaub-machen nutzen und danach die Wartung der Anlage in Angriff nehmen.