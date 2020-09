von Dieter Stein

Dieses vorweihnachtliche Highlight erfreut sich seit vielen Jahren bei Hotelgästen wie Einheimischen größter Beliebtheit, zumal der Erlös dieser Veranstaltung stets einem sozialen Zweck zugute kam. Bedingt durch die Corona-Pandemie muss nun auf dieses Event verzichtet werden.

Gesundheit geht vor

„Gesundheit geht vor und wir wollen die Akteure und auch die Gäste nicht einer unnötigen Gefahr aussetzen, zumal auch die Stadt Triberg schweren Herzens in diesem Jahr auf die Durchführung des Weihnachtszaubers verzichtet hat. Bei Durchführung des Kalenders hätten wir bereits jetzt in die Vorplanung gehen müssen“, meint Hotelier Georg Wiengarn.

Die Idee, einen Adventskalender in dieser Dimension durchzuführen, bot sich fast wie von selbst an, denn die 24 Balkone an der Frontseite des Hotels eignen sich bestens, in der Zeit vom 1. bis 24. Dezember als passende Türchen zu fungieren. Und so öffnen sich seit dem Jahr 2013 auf der Terrasse des Hotels in dieser Zeit imaginäre Fenster. Ein Rahmenprogramm, das ausschließlich von heimischen privaten Akteuren, den Kindergärten und Vereinen bestritten wird, lud die Gäste zum Genießen und zum Verweilen ein.

Chance für Auftritte

Jeder, der in der Öffentlichkeit seine Idee zum Weihnachtsfest verwirklichen wollte, hatte die Chance, sich zu präsentieren. Und so durften sich die Besucher über viele Darbietungen von Weihnachtsliedern, Aufführungen der Kleinsten und zu Herzen gehenden Weihnachtsgeschichten freuen. Auch für das leibliche Wohl war stets aufs Beste gesorgt.

Ein bisschen Flair darf sein

„Ganz auf das vorweihnachtliche Flair werden wir natürlich auch in diesem Jahr nicht verzichten. So werden wir selbstverständlich die Balkone wieder mit den 24 über einen Meter hohen Zahlen schmücken, von denen täglich ein weiteres Licht bis zum Heiligen Abend angezündet wird“, sagte Wiengarn. „Ebenso wird es wieder eine neue Weihnachtsgeschichte mit dem Titel ‚Der Goldene Stern‘ geben, die der Triberger Autor Dieter Stein speziell für den Adventskalender seit dem Jahr 2015 schreibt. Die Hotelgäste erhalten die Broschüre als kleine weihnachtliche Zugabe kostenlos und Einheimische dürfen sich, wie in jedem Jahr, dieses 16-seitige Heft kurz vor Weihnachten an der Rezeption des Hotels gegen einen kleinen Obolus abholen. Auch dieser Erlös kommt in den Spendentopf.