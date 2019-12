Am ersten Weihnachtstag öffnete der 16. Triberger Weihnachtszauber seine Pforten. Sechs Tage in Folge bot die Veranstaltung eine Vielzahl von Shows auf insgesamt vier Bühnen, im Weihnachtsdorf, im Kurhaus, auf dem Wasserfall und in der Kinderwelt. Besucher konnten sich über Elvis-Imitator Andy King freuen oder mit Schlagersänger Reiner Kirsten oder den Golden Voices of Gospel feiern. Wir blicken zurück:

Der Auftakt

Die sechstägige Veranstaltung rund um die Triberger Wasserfälle ist ein Fest für alle Sinne. Bei einem Rundgang zeigt SÜDKURIER-Reporter Roland Sprich, wo die Musik spielt und die Waffeln gebacken werden:

Triberg Kulturell und kulinarisch ein Genuss: Der 16. Triberger Winterzauber hat seine Pforten geöffnet

Die Feuershow

Mit Einsetzen der Dämmerung wird beim Triberger Weihnachtszauber mitten auf dem Wasserfall mehrmals täglich eine atemberaubende Feuer- und Lichtshow gezeigt. Zehn Tonnen Material, Unmengen von Gas und Petroleum und Abseilen im Wasserfall sind nötig, damit die Feuershow von Feuerkünstler Saraph auf dem Wasserfall reibungslos läuft. Im Hintergrund leisten viele Helfer Schwerstarbeit. Ein Blick hinter die Kulissen:

Triberg Weshalb die Feuershow beim Triberger Weihnachtszauber nichts für schwache Nerven ist

Das Kinderprogramm

Während die erwachsenen Besucher beim Triberger Weihnachtszauber vor der Naturbühne und im Weihnachtsdorf feiern und im Kurhaus ein anspruchsvolles Showprogramm genießen, fühlen sich die kleinen Weihnachtszauberbesucher in der Kinderwelt direkt neben dem Kurhaus besonders wohl. Wir zeigen in vielen Videos den Ort, an dem Kinderherzen höher schlagen:

Triberg Triberger Weihnachtszauber: Wo Kinderherzen höher schlagen

Die Musik

Ob Elvis-Interpret oder Schwarzwald Quintett: Das musikalische Programm beim Triberger Weihnachtszauber bot etwas für jeden Musikgeschmack.

Triberg Musik von Piano bis Pop begeistert beim Triberger Weihnachtszauber

Videos und Bilder

Hier finden Sie Video-Rundgänge und Bilder vom Triberger Weihnachtszauber:

Videorundgang Tag 1:

Triberg Begleiten Sie uns bei einem Video-Rundgang durch die Eröffnung des Triberger Weihnachtszaubers!

Videorundgang Tag 2:

Triberg Tag 2: Bunter Video-Rundgang über den Triberger Weihnachtszauber

Videorundgang Tag 3:

Triberg Video vom dritten Tag des Triberger Weihnachtszauber

Bilder und Videos: