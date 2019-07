von Priska Dold

Der neue Nußbacher Ortschaftsrat ist verpflichtet. Und die Wahl des Ortsvorstehers war alsbald abgehandelt. Aus den Reihen der CDU schlug Lothar Hoch den bisherigen Amtsinhaber Heinz Hettich zur Wiederwahl vor. Weitere Vorschläge gab es nicht, und Hettich wurde mit zwei Gegenstimmen bestätigt. Den endgültigen Beschluss hierzu wird der Gemeinderat noch fällen, dessen Zustimmung gilt jedoch als Formalie. Zu seinem Stellvertreter bestimmte die Versammlung einstimmig wieder Lothar Hoch.

Dank von Bürgermeister und Ortsvorsteher

Doch zu Beginn der Sitzung am Donnerstag im Rathaussaal galt den bisherigen Amtsinhabern der Dank von Bürgermeister Gallus Strobel und auch von Ortsvorsteher Heinz Hettich für die geleistete Arbeit.

Hohe Investitionen im Ortsteil

Es sei so einiges umgesetzt worden in den vergangenen fünf Jahren, blickte der Ortsvorsteher zurück. Derzeit gebe es viele Baustellen im Dorf, das sei nicht zu übersehen. Insgesamt würden etwa zwei Millionen Euro im Ortsteil investiert, darauf habe man lange hingearbeitet, betonte Heinz Hettich.

Bürgermeister Gallus Strobel (links) und Ortsvorsteher Heinz Hettich (rechts) verabschieden Jörg Faller, Thomas Reiser, Andreas Nock und Birgit Kuentz aus dem Nußbacher Ortschaftsrat. | Bild: Priska Dold

Nach 30 Jahren scheidet Birgit Kuentz aus dem Gremium aus. Sie hatte immer eine klare Meinung, und auch kritische Äußerungen blieben nicht aus, erinnert sich der Ortsvorsteher. Während dieser Zeit seien viele Projekte vorangetrieben worden, wobei sich Kuentz mit ihrem Sachverstand gut habe einbringen können. Nach 30 Jahren in diesem Amt wollte sie ausscheiden. Für ihre Verdienste erhielt Kuentz von Bürgermeister Gallus Strobel nach der Ehrenordnung der Stadt Triberg die Bürgermedaille in Gold sowie darüber hinaus die Ehrung des Städtetags Baden-Württemberg und das Verdienstabzeichen in Gold für ihre langjährige Bereitschaft zur Mitarbeit zum Wohle des Dorfs.

Engagement gewürdigt

Thomas Reiser gehörte dem Gremium 15 Jahre lang an. Dafür erhielt er nach der Ehrenordnung den Wappenteller der Stadt Triberg. Jörg Faller, Andreas Nock und Ralf Freudig scheiden nach fünf Jahren Mitgliedschaft aus dem Ortschaftsrat aus. Für die kollegiale und verständnisvolle Zusammenarbeit bedankten sich Bürgermeister Strobel und Ortsvorsteher Hettich.

Fünf neue Mitglieder im Rat

Fünf neue Mitglieder wurden in den Rat gewählt: Für die CDU Caroline Heim – und somit wieder eine Frau in den Reihen des Ortschaftsrats, für die Freien Wähler Thomas Mertens, Markus Fahl, und Andreas Herdner, sowie für die SPD Malte Klinge.

Hinweis auf Bedeutung des Ehrenamtes

Bevor das neue Gremium verpflichtet wurde, wies Strobel aus der Gemeindeordnung auf die Wichtigkeit des Ehrenamtes hin, wie die Verschwiegenheit oder die Rechte und Pflichten der Räte. Beim offiziellen Verpflichtungsakt verlas Strobel die Verpflichtungsformel, wobei die Mitglieder des Gremiums gelobten, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und das Wohl der Einwohner nach Kräften zu fördern.

Abriss des Gasthauses „Geutsche“

Danach und nach der Wahl des Ortsvorstehers galt es weitere Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. Verschiedenen Bauanträgen wurde stattgegeben, darunter einer Terrassenüberdachung, einer Nutzungsänderung des Kindergartens sowie dem Antrag, das ehemalige Gasthaus „Geutsche“ abzureißen und an dieser Stelle ein Wohnhaus im Schwarzwaldstil zu erstellen.

Bewirtung beim Gästekonzert

Am Mittwoch, 10. Juli, findet auf dem Kirchplatz das Gästekonzert der Trachtenkapelle Nußbach statt. Hier werden die Ortschaftsräte die Bewirtung übernehmen.