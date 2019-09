Zum Bedauern der Veranstalter waren beide Bürgermeister, Gallus Strobel aus Triberg und David Rachline aus Fréjus, dieses Jahr in ihren Kommunen unabkömmlich. So reiste eine starke Delegation aus Triberg nach Fréjus, um den Triberger Bürgermeister würdig zu vertreten.

Mit dabei waren die Stadträte Klaus Wangler, Heinz Hettich, Ute Meier sowie Fritz Maier mit ihren Ehepartnern, Stadtrat Lothar Hoch sowie Sabine Kobek von der Stadtverwaltung und Apollonia Rajnai, beide vom Freundeskreis Triberg-Fréjus. Der Fanfarenzug 1963 Triberg war ebenfalls mit von der Partie. Die Musiker begeisterten in Südfrankreich die Zuschauer mit ihrer Musik und ihren auffälligen Kostümen.

Der Fanfarenzug sorgt für Aufsehen. | Bild: Stadtverwaltung

Zuerst ging es in die Kirche zur Messe, die von einem wunderschönen Chorgesang begleitet wurde. Danach marschierten der Fanfarenzug 1963 Triberg und die Delegation durch die ganze Stadt. Zurück auf dem Festplatz begann das Aufschlagen der 15 000 Eier, die in einer großen Pfanne über dem Holzfeuer unter Aufsicht der Grands Maîtres verrührt wurden.

Viele Köche verderben den Brei? Das galt in diesem Fall nicht. Das Omelette wurde von den Chevaliers sowie der Triberger Delegation in mundgerechten Portionen an die vielen hungrigen Festbesucher verteilt.