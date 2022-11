Tennenbronn 15. November 2022, 17:30 Uhr

Raphael Fleig wird Steinmetz: Was reizt an dem Beruf, den nur wenige junge Menschen ausüben wollen?

Schon vier Generationen lang wird die Steinmetz-Tradition in der Familie von Raphael Fleig weitergegeben. Für den 17-Jährigen war das Ziel also klar. Und an der Berufsschule gibt es sogar einen kleinen Aufwärtstrend.