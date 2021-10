Die 118 Jahre alte Orgel der Christuskirche in Tennenbronn wird erneuert. Die letzte Sanierung war von 65 Jahren. Die Besonderheit der jetzigen Arbeit: Dieses Mal wird ein komplettes Register der alten Domorgel in Regensburg eingesetzt.

Die Orgel der evangelischen Kirche in Tennenbronn wurde 1903 von dem in Freiburg tätigen Orgelbauer August Merklin gebaut. Im Jahr 1956 überarbeitet und seither treu an den sonntäglichen Gottesdiensten und auch bei anderen kirchlichen Feiern ihren