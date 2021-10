St. Georgen vor 3 Stunden

Wenn die Warnstufe erreicht wird und Schnelltests nicht mehr gebraucht werden: „Ich denke, dass wir dann eine Pause machen würden“

Momentan, so sagt Guido Eichenlaub, der in St. Georgen eine Teststelle am Marktplatz betreibt, kommen 20 bis 30 Personen pro Tag. Der Anteil der positiven Tests ist derzeit hoch. Einen PCR-Test, der in der Warnstufe nötig wäre, kann Eichenlaub aber nicht anbieten. Das wäre – zumindest zeitweise – das Aus der Teststelle.