Vor fünf Jahren feierte der Film „Funkenflug – Chronik einer Katastrophe“ Premiere. Zum 155. Jahrestag der St. Georgener Brandkatastrophe wird der mehrfach preisgekrönte Film erneut öffentlich gezeigt. Regisseurin Stephanie Kiewel arbeitet indes erfolgreich in der Fernsehbranche in Großbritannien – aktuell für die BBC.

„Packender Film zeigt Stadtgeschichte“ titelte der SÜDKURIER am 10. April 2014 in der Lokalausgabe St. Georgen. Ein gutes Jahr, bevor sich die Brandkatastrophe von 1865 zum 150. Mal jährte, fiel in der Bergstadt der Startschuss für ein