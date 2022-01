Die GFT Technologies SE ist mittlerweile ein Börsenstar. Jetzt wird der IT-Dienstleister im SDAX der Deutschen Börse geführt. In den Achtzigerjahren wurde die Firma in St. Georgen gegründet. Chef Ulrich Dietz ist der Stadt noch heute verbunden.

Mit einer Aktienkursentwicklung von satten 271 Prozent im Jahr 2021 hat sich das IT-Unternehmen GFT Technologies SE in den SDAX der Deutschen Börse katapultiert. Das ist so etwas wie der Aufstieg in die nächsthöhere Liga des deutschen Finanzmarktes.