Schnell und unkompliziert ist die Hilfe für Menschen aus der Ukraine in St. Georgen in Gang gekommen. Vor allem die Altenhilfe reagierte schnell und stellte zwei Appartements. Aber die Hilfe geht noch weiter.

St. Georgen hat schnell gehandelt. Kurz nachdem die ersten Angriffe von Russland auf die Ukraine erfolgten, wurde in der Bergstadt den Menschen geholfen, die aus dem Kriegsgebiet geflüchtet waren. Dass es so schnell ging, liegt an dem