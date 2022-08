St. Georgen vor 2 Stunden Bereits 6500 Euro Spenden für die Brandopfer: Wie Sie weiterhin helfen können Am 28. Juli stand in St. Georgen ein Haus an der Bundesstraße lichterloh in Flammen. Seither ist die Hilfsbereitschaft groß.

Ein Haus an der Bundesstraße, nahe der Lidl-Filiale in St. Georgen, stand am 28. Juli in Flammen. Übrig geblieben ist diese Ruine. 14 Menschen verloren dabei ihr Hab und Gut. | Bild: Sprich, Roland