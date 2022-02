Der Verkehr der Bundesstraße 33 wird zeitweise durch Mönchweiler, Buchenberg und Peterzell rollen. Grund ist eine Sanierung in vier Bauabschnitten. Mönchweiler hat 2013 schon einmal erlebt, was das bedeutet.

Als in der vergangenen Woche die Pläne für die anstehende Sanierung der Bundesstraße 33 zwischen Mönchweiler und St. Georgen veröffentlicht wurden, kamen bei einigen Anwohnern in Mönchweiler unschöne Erinnerungen an die Sanierung der Bundesstraße im