Eine große Retrospektive in der Bonner Bundeskunsthalle würdigt die Arbeit von Martin Kippenberger. Viele seiner Werke enstaden in der Bergstadt. Die Sammlung Grässlin hat viele Kunstwerke nach Bonn entsendet.

Bitteschön Dankeschön. Unter diesem Titel ist seit Anfang November eine große Retrospektive mit Werken von Martin Kippenberger in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen. In der Ausstellung sind auch einige Werke aus der Sammlung Grässlin zu sehen.