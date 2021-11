Francesco Infantone liebt das Rampenlicht. Nachdem er in der Vergangenheit bereits an zahlreichen TV-Shows teilgenommen hat, wird er Samstagabend auch in der RTL-Show „Das Supertalent“ zu sehen sein – und zwar mit einem Auftritt der ganz besonderen Art.

„Es macht mir einfach Spaß, an TV-Shows teilzunehmen“, sagt Francesco Infantone. Der gebürtige Italiener betreibt in Schramberg eine Pizzeria und wird am Samstag um 20.15 Uhr bei RTL in der Sendung „Das Supertalent“ zu sehen