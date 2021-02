Schwarzwald-Baar-Kreis Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Warum die IHK trotz Pandemie eine Zwischenprüfung mit 600 Teilnehmern durchführt – und wie Covid-Ansteckungen vermieden werden sollen

600 Menschen werden am 24. Februar an der kaufmännischen Zwischenprüfung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg teilnehmen. Ist das in der jetzigen Zeit vertretbar? Der SÜDKURIER hat mit den Verantwortlichen gesprochen und stellt das vom Gesundheitsamt abgenommene Hygienekonzept vor.