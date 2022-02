Rottweil vor 1 Stunde

Versuchter Totschlag: Mann soll Mutter beinahe erwürgt haben

49-Jähriger ist vor dem Landgericht Rottweil angeklagt. Er kommt schon früh mit Drogen in Kontakt. In der Tatnacht will er ein ihm unbekanntes Mittel erhalten haben. Mutter braucht seitdem Antidepressiva.