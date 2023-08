Heimatcheck vor 58 Minuten

So lebt es sich in Villingen-Schwenningen: Wo Narro und Neckar ihre Heimat haben

In Villingen-Schwenningen leben 86.475 Menschen. Eine davon ist Stephanie Schempp (45). Sie lebt im traditionsreichen Stadtviertel Riet in ihrem Elternhaus und würde nie wegziehen. VS ist Heimat für sie.