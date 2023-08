Dauchingen in Zahlen, Daten, FaktenKreis: Schwarzwald-BaarFläche in Hektar: 1003Bevölkerung: 3935Einwohner pro km²: 392Einpendler: 1102Auspendler: 1668Altersdurchschnitt: 44,8Bildung: Grundschule (1)Wie lebt es sich in ...?In unserem großen