Biogas boomt und immer mehr Politiker fordern eine Ausweitung der Produktion. Doch warum das nicht so einfach ist und was die Besitzer solcher Anlagen im Schwarzwald-Baar-Kreis über die Bürokratie sagen.

In Zeiten der Energiekrise kommen auch die Biogasanlagen wieder vermehrt in den Fokus der Politik. So erklärt unter anderen auch die CDU, dass man darüber diskutieren müsse, wie die Produktionsleistung der bestehenden Anlagen erhöht werde könnte.