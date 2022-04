Als ein 25 Jahre alter Autofahrer am Dienstag in Schramberg von der Polizei kontrolliert werden sollte, reagiert er ungewöhnlich: Er verriegelte alle Türen und rief seine Freunde und Angehörigen als Verstärkung hinzu.

Das, was am Dienstagabend in Schramberg passiert ist, erleben auch Polizisten wohl nicht jeden Tag. Aber der Reihe nach.Wie es in einer Mitteilung der Beamten heißt, wollten diese einen 25-jährigen Autofahrer auf der Graf-von-Bissingen-Straße