Am 12. Verhandlungstag äußert der Vorsitzende Richter erhebliche Zweifel. Die schwerwiegenden Anklagen wegen Betrugs, Untreue und Markmanipulationen sind gegen Peter Ziegler und Christoph Hess vom Tisch. Verteidigung sieht sich in ihrem Vorwurf „schlampiger Ermittlungen“ bestätigt

Mit einem Paukenschlag endete am am 12. Verhandlungstermin im Falle des Wirtschaftsstrafsache Hess vor dem Landgericht Mannheim. In einer ersten rechtlichen Beurteilung des bisherigen Prozessverlaufs ließ der Vorsitzende Richter Oliver Ratzel