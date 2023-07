Donaueschingen vor 22 Minuten

Diese Fußballprofis waren schon im Trainingslager im Öschberghof

Den Anfang macht der VfB Stuttgart. Seit mehr als 20 Jahren kommen Top-Fußballer in den Öschberghof und feilen beim SV Aasen an ihrem Können. Doch die Entwicklung geht an den Fans vorbei.