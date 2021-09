VS-Villingen vor 3 Stunden

Mit Stärken und Schwächen: Wie die Direktkandidaten des Wahlkreises Schwarzwald-Baar in der SÜDKURIER-Wahlarena um die Gunst der Wähler kämpfen

Vom Renteneintrittsalter über die Mobilität der Zukunft bis zu staatlichen Vorgaben beim Häuslebau – die Themenvielfalt in der Wahlarena des SÜDKURIER zur Bundestagswahl war enorm. In der Neuen Tonhalle in VS-Villingen stellten sich am Dienstagabend die Direktkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien aus dem Wahlkreis Schwarzwald-Baar den Fragen von Stephanie Jakober (Redaktionsleitung Donaueschingen) und Norbert Trippl (Redaktionsleitung Villingen-Schwenningen) sowie der Leser. Wie aber haben sich die Politiker geschlagen?